Gedenkminute am Jahrestag: „Maxi, für immer unsere Nummer acht“

Es war am 9. August 2024, als es beim Fußball-Tirolligisten SV Brixen jedem Vereinsmitglied den Boden unter den Füßen wegzog. Mit dem Ableben von Kampfmannschaftsspieler Maxi, damals 19 Jahre alt, ereignete sich eine Tragödie. In den Brixner Fußballherzen lebt Maxi weiter. Am ersten Jahrestag demonstrierte dies sein Team beim Gastspiel beim FC Stubai mit einer Gedenkminute – Maxis Trikot durfte nicht fehlen. „Maxi, für immer unsere Nummer acht“, schrieb der Club in den sozialen Medien. (TT.com)