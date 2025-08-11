- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Bronze bei Cross-Triathlon-EM
Wieder eine Medaille: Wasle muss erst rechnen, wie viele sie schon gewonnen hat
Die Tirolerin Carina Wasle schaffte bei den ETU-Europameisterschaften im Cross-Duathlon Platz drei.
© Carel Du Plessis
Von Sabine Hochschwarzer-Dampf
© 2025 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten