Bronze bei Cross-Triathlon-EM

Wieder eine Medaille: Wasle muss erst rechnen, wie viele sie schon gewonnen hat

Die Tirolerin Carina Wasle schaffte bei den ETU-Europameisterschaften im Cross-Duathlon Platz drei.
© Carel Du Plessis
Sabine Hochschwarzer-Dampf

