Leere Flächen, neue Ideen
Shoppen als Nebensache: Wie sich die Tiroler Einkaufszentren neu erfinden
Hier hat sich im EKZ West bis vor Kurzem noch die Drogeriekette „Müller“ befunden. Die Schließung sei erfolgt, weil sich das Unternehmen auf zwei Peripherielagen von Innsbruck konzentrieren wolle, erklärt West-Chef Karl Weingrill.
© Liebl Daniel
Der stationäre Handel ist unter Druck und mit ihm sind es die Einkaufszentren. Leere Flächen, fehlende Inhalte – um zu überleben, müssen sich die Shoppingcenter neu erfinden. Das ist aber gar nicht so einfach, denn niemand wisse, wo die Reise hingeht. Und dann ist da noch die Politik, die viele Betreiber verärgert.