Shoppen als Nebensache: Wie sich die Tiroler Einkaufszentren neu erfinden

Der stationäre Handel ist unter Druck und mit ihm sind es die Einkaufszentren. Leere Flächen, fehlende Inhalte – um zu überleben, müssen sich die Shoppingcenter neu erfinden. Das ist aber gar nicht so einfach, denn niemand wisse, wo die Reise hingeht. Und dann ist da noch die Politik, die viele Betreiber verärgert.