59-Jähriger blieb verletzt in Klettersteig im Zillertal hängen: Mit Heli geborgen

Ein 59-Jähriger musste am späten Samstagabend aus einem Klettersteig im Zillertal geborgen werden. Der Mann bestieg den Klettersteig im Gemeindegebiet von Hippach/Laimach gegen 17.30 Uhr. Im unteren Drittel ging ihm laut Polizei plötzlich die Kraft aus und er fiel in sein Klettersteigset. Da sich der Falldämpfer löste, blieb der 59-Jährige in dem Set hängen und war nicht mehr in der Lage, sich selbst zum Stahlseil hochzuziehen. Er verständigte telefonisch seinen Sohn, der ihm helfen sollte.