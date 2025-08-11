59-Jähriger blieb verletzt in Klettersteig im Zillertal hängen: Mit Heli geborgen
Ein 59-Jähriger musste am späten Samstagabend aus einem Klettersteig im Zillertal geborgen werden. Der Mann bestieg den Klettersteig im Gemeindegebiet von Hippach/Laimach gegen 17.30 Uhr. Im unteren Drittel ging ihm laut Polizei plötzlich die Kraft aus und er fiel in sein Klettersteigset. Da sich der Falldämpfer löste, blieb der 59-Jährige in dem Set hängen und war nicht mehr in der Lage, sich selbst zum Stahlseil hochzuziehen. Er verständigte telefonisch seinen Sohn, der ihm helfen sollte.
Ein nachfolgender Klettersteiggeher versuchte gemeinsam mit dem Sohn, den 59-Jährigen zu befreien, was jedoch nicht gelang. Die verständigte Bergrettung konnte den Verletzten schließlich über den Notarzthubschrauber „Heli 4“ mittels Tau bergen und anschließend in die Klinik Innsbruck einliefern. (TT.com)
Viel Leichtsinn im Spiel