Polizei ermittelt

Schlägerei vor Lokal in Ischgl: 37-Jähriger verletzt

Bei einer Schlägerei wurde am Sonntagabend in Ischgl ein 37-Jähriger verletzt. Er war zuvor vor einem Lokal mit zwei 31-Jährigen in einen Streit geraten, berichtet die Polizei. Dann kam es kurz vor 23 Uhr zu der tätlichen Auseinandersetzung.

Der Verletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht. Die beiden anderen Männer blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zudem sind mehrere Verwaltungsübertretungen festgestellt worden. (TT.com)

