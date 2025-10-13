Urteil am Landesgericht

Zwei Tote auf Bahnübergang: Lokführer der Zillertalbahn freigesprochen

Angeklagt war ein 60-jähriger Lokführer. Er wurde am Montag am Innsbrucker Landesgericht freigesprochen (Bild von Verhandlung im August).
© Reinhard Fellner
Reinhard Fellner

Von Reinhard Fellner

Im Feber wurde ein Ehepaar, welches sich im Bereich der Gleise der Zillertalbahn aufgehalten hatte, vom Zug erfasst und sofort getötet. Wegen fahrlässiger Tötung musste sich nun der Lokführer (60) am Montag wieder verantworten. Das Urteil erfolgte am Nachmittag.

