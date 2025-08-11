Vielseitig und ausdauernd: Ford feiert sechs Jahrzehnte Produktion des Transit

Im August 1965 begann der US-amerikanische Hersteller mit der Fertigung eines Nutzfahrzeugs, das in der Folge Millionen Gewerbebetriebe, dazu Kommunen und Rettungsorganisationen mobilisierte.

Im Pkw-Geschäft hat Ford in den vergangenen Jahren die Masse allmählich aus den Augen verloren, im Nutzfahrzeuggeschäft ist der US-amerikanische Produzent emsig bemüht, selbst die kleinsten Nischen mit einem passenden Angebot zu besetzen. Dass sich Ford hier eine Kompetenz erarbeitet hat, kommt nicht von ungefähr, wie die Erfolgsgeschichte des Transit belegt.

Schon früh setzte Ford beim Transit auf Variantenvielfalt. © Ford

Der Transit läuft seit August 1965 vom Band, seither hat Ford weltweit mehr als 13 Millionen Einheiten gefertigt, den größeren Teil davon in Europa und in der Türkei. Was mit dem Transit Mk1 begann, ist heute ein geschätzter Allrounder, den Ford auf Platz 1 im Nutzfahrzeugsegment verortet. Vom aktuellen Transit kann Ford rund 1300 Variationen offerieren, dabei berücksichtigend eine Vielzahl von unterschiedlichen Längen, Höhen, Antriebsarten, Aufbauformen und Ausstattungsebenen.

Der Großteil der Ford-Transit-Modelle wurde in der Türkei und in Europa produziert. © Ford

War der Ur-Transit noch verbrennend unterwegs, gibt es beim Transit dieser Tage die Möglichkeit, ihn vollelektrisch zu fahren. Die neueste Ausbaustufe verfügt über eine Reichweite von bis zu 402 Kilometern.

Laderaum für 236.000 Tischtennisbälle

Stolz ist Ford zudem darauf, dass der derzeit größte Transit-Kastenwagen mit mehr als 15 Kubikmetern Ladevolumen werben kann - diese L4H3-Variante ist beispielsweise in der Lage, 236.000 Tischtennisbälle auf einmal zu liefern. Das dürfte nicht nur Ping-Pong-Spieler beeindrucken.