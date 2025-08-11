Gewinnen Sie eine von zwei Garmin-Smartwatches – mit der Tiroler Tageszeitung aktiv durch den Tag!

Die Tiroler Tageszeitung lädt alle Leserinnen und Leser zu einem ganz besonderen Gewinnspiel ein: Gewinnen Sie eine von zwei hochwertigen Garmin-Smartwatches, die Ihren Alltag bereichern, Ihre Fitnessziele unterstützen und Ihnen helfen, noch aktiver zu leben. Mitmachen lohnt sich – denn diese Uhren vereinen modernes Design, innovative Technologie und eine Vielzahl smarter Funktionen.

Die Garmin Venu 3 und Venu 3S sind wahre Multitalente. Sie messen Ihre Herzfrequenz, tracken Ihre Schlafqualität, zählen Ihre Schritte und helfen Ihnen, Ihre Fitnessziele im Blick zu behalten. Auch für ambitionierte Sportlerinnen und Sportler sind sie ideal: Dank GPS-Funktion lassen sich Laufstrecken, Wanderungen oder Radtouren präzise aufzeichnen.

Dieses Angebot ist bis zum 30.09.2025 im Bundesland Tirol gültig. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch, bis spätestens 14.10.2025, verständigt und in den Print- sowie Onlinemedien der Tiroler Tageszeitung veröffentlicht. Die Gewinnübergabe erfolgt bis spätestens 30.10.2025. Unter allen teilnehmenden Abonnenten und Testabonnenten wird je eine Garmin Venue 3 im Wert von € 400 verlost. Der Gewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist nur in Verbindung mit der Erteilung der Zustimmungserklärung zur Kontaktaufnahme möglich. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren und Wohnsitz in Österreich. Moser Holding Mitarbeiter und deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.