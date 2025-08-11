Lkw kippte beim Abladen in Brixlegg um: 54-jähriger Lenker wurde verletzt

Ein nicht alltäglicher Unfall ereignete sich gestern in Brixlegg. Bei der „Montanwerkbrücke“ kippte um 11.45 Uhr ein Lkw auf einer Baustelle um. Der Lastwagen stand auf unebenem Untergrund, als die Erde vom Kipplader abgeladen wurde. Der Lkw neigte sich und landete auf der Beifahrerseite.

Der 54-jährige Lenker versuchte noch den Kippaufbau einzufahren und aus dem Fahrerhaus zu springen, was ihm jedoch nicht gelang. Er konnte den Lkw zwar selbst verlassen und den Notruf absetzen, erlitt aber Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde ins Spital gebracht. Mitarbeiter der Montanwerke banden ausgetretene Flüssigkeiten. Die Straße war während der Aufräumarbeiten, an denen auch die Freiwillige Feuerwehr beteiligt war, bis 13.15 Uhr gesperrt. (TT.com)