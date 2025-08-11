Einsatz bis zum Nachmittag
Lkw kippte in Brixlegg um: Eine Person verletzt
An der Unfallstelle war die Straße bis in den Nachmittag gesperrt.
© ZOOM.TIROL
Ein nicht alltäglicher Unfall ereignete sich gestern in Brixlegg. Bei der „Montanwerkbrücke“ kippte um 11.45 Uhr ein Lkw auf einer Baustelle um. Der Lastwagen stand auf unebenem Untergrund, als die Erde vom Kipplader abgeladen wurde. Der Lkw neigte sich und landete auf der Beifahrerseite.
Der 54-jährige Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde ins Spital gebracht. Mitarbeiter der Montanwerke banden ausgetretene Flüssigkeiten. Die Straße war während der Aufräumarbeiten, an denen auch die Freiwillige Feuerwehr beteiligt war, bis 13.15 Uhr gesperrt. (TT.com)