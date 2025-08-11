Lkw kippte in Brixlegg um: Eine Person verletzt

Ein nicht alltäglicher Unfall ereignete sich gestern in Brixlegg. Bei der „Montanwerkbrücke“ kippte um 11.45 Uhr ein Lkw auf einer Baustelle um. Der Lastwagen stand auf unebenem Untergrund, als die Erde vom Kipplader abgeladen wurde. Der Lkw neigte sich und landete auf der Beifahrerseite.