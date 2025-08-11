Lkw kippte in Brixlegg um: Eine Person verletzt

Zu einem Unfall kam es am Montag gegen 11.45 Uhr bei der Montanwerkbrücke in Brixlegg. Ein Lkw kippte um. Laut ersten Informationen wurde eine Person verletzt. Der Unfallhergang war vorerst nicht bekannt.

Der Lkw verlor durch den Unfall Betriebsflüssigkeiten. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten, an denen die Feuerwehr beteiligt ist, laufen noch. Die Straße ist noch gesperrt. Wie lange der Einsatz noch dauern wird, ist laut Polizei nicht bekannt. (TT.com)