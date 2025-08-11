Anzeige auf freiem Fuß
Weil ein Supermarkt nervte: Wie sich ein Drohanrufer in Wien selbst verriet
Die Polizei brauchte am Sonntagnachmittag in Wien nicht lang, um einem Drohanrufer auf die Schliche zu kommen.
© APA/Techt
Die Polizei brauchte am Sonntagnachmittag nicht lange, um eine Bombendrohung gegen einen Supermarkt in Wien-Floridsdorf aufzuklären: Der Anrufer, ein 36-jähriger Österreicher, hatte sich am Telefon praktischerweise mit Namen gemeldet. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen, berichtete die Polizei am Montag. Sprengfähiges oder anderes verdächtiges Material habe er nicht gehabt.
Bei der Vernehmung antwortete der Mann in breitem und deftigem Wienerisch. Die betreffende Supermarkt-Kette nerve ihn, gab er als Motiv für den Anruf an. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt. (APA)