Weil ein Supermarkt nervte: Wie sich ein Drohanrufer in Wien selbst verriet

Die Polizei brauchte am Sonntagnachmittag nicht lange, um eine Bombendrohung gegen einen Supermarkt in Wien-Floridsdorf aufzuklären: Der Anrufer, ein 36-jähriger Österreicher, hatte sich am Telefon praktischerweise mit Namen gemeldet. Der Mann wurde vorübergehend festgenommen, berichtete die Polizei am Montag. Sprengfähiges oder anderes verdächtiges Material habe er nicht gehabt.