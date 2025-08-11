Weiter Lebensgefahr
4000 Kubikmeter Gestein abgegangen: Weiterer Felssturz in Bayern droht
An der Stelle sind bisher 4000 Kubikmeter Gestein abgebrochen, es besteht die Gefahr, dass sich die selbe Menge noch lösen kann.
© Nationalpark Berchtesgaden
Rund 4000 Kubikmeter sind beim Felssturz vom 5. August abgegangen. Mindestens die gleiche Menge an brüchigem Gesteinsmaterial befindet sich noch im Bereich der Abbruchkante. Hier hat sich bereits ein breiter Riss gebildet. Es besteht weiterhin Gefahr durch weitere Felsstürze und Steinschlag.