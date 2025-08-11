4000 Kubikmeter Gestein abgegangen: Weiterer Felssturz in Bayern droht

Rund 4000 Kubikmeter sind beim Felssturz vom 5. August abgegangen. Mindestens die gleiche Menge an brüchigem Gesteinsmaterial befindet sich noch im Bereich der Abbruchkante. Hier hat sich bereits ein breiter Riss gebildet. Es besteht weiterhin Gefahr durch weitere Felsstürze und Steinschlag.