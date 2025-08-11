Mehrere hunderttausend Euro futsch: Inzinger Firma fiel auf Cyberkriminelle rein

Inzing – Zwischen dem 16. und 30. Juni wurde eine Firma in Inzing Opfer eines Online-Betrugs. Was genau ging vor? Wie die Polizei in einer Aussendung am Montagabend berichtet, konnten die bis dato unbekannten Täter die Bankdaten von mehreren Rechnungen so manipulieren, dass die Firma die zu zahlenden Rechnungsbeträge auf ein falsches, ausländisches Konto überwies.