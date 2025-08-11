Politikerin liebt TV-Star: Jörg Pilawa und Julia Klöckner sind ein Paar

Julia Klöckner und Jörg Pilawa sind ein Paar. Die CDU-Politikerin und der TV-Moderator haben entsprechende Gerüchte am Montag bestätigt.

Berlin – Julia Klöckner (52) und Jörg Pilawa (59) sind ein Paar. Das wurde der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin aus den Freundeskreisen der Bundestagspräsidentin und des Fernsehmoderators bestätigt. Beide hätten sich bei einem Fest im Heimatort Guldental der CDU-Politikerin über Freunde kennengelernt, die sie einander vorgestellt hätten.

Pilawa ist vierfacher Vater und lebt von seiner Frau seit dreieinhalb Jahren getrennt, Klöckner ist von ihrem Ex-Mann geschieden. Der Hamburger und die Rheinland-Pfälzerin sind Freunden zufolge regelmäßig zusammen in Klöckners ländlichem Wahlkreis Bad Kreuznach unterwegs, auch die Familien kennen sich.

Auf dpa-Nachfrage verweist das Paar auf den Schutz seiner Privatsphäre. Klöckner und Pilawa teilten mit, dass sie Statements und Interviews zu ihrer Beziehung grundsätzlich ablehnen.

Klöckner wurde im März zur deutschen Bundestagspräsidentin gewählt. Sie ist die vierte Frau an der Spitze des Parlaments. Von 2018 bis 2021 war sie unter Kanzlerin Angela Merkel (CDU) Bundeslandwirtschaftsministerin, von 2021 bis 2025 dann wirtschaftspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag.

TV-Star Pilawa