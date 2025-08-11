Tom Holland zeigt Ausschnitte vom ersten Spider-Man-Drehtag: Der Anzug „fühlt sich anders an“

Der Schauspieler schlüpft zum vierten Mal in die Rolle des Peter Parker alias Spider-Man. Der neue Film soll 2026 in die Kinos kommen.

Los Angeles – Hollywoodstar Tom Holland hat ein Video von seinem ersten Drehtag für den neuen „Spider-Man“-Film geteilt und fremdelt darin kurz mit seinem altbekannten Superhelden-Kostüm. „Mein vierter erster Drehtag bei Spider-Man“, sagt der 29-jährige Brite, der bisher in drei Filmen der Reihe mitgespielt hatte. „Wisst ihr, es ist komisch, den Anzug anzuziehen. Irgendwie fühlt es sich dieses Mal anders an.“

Das Video zeigt Holland dabei, wie er Regisseur Destin Daniel Cretton mit einer Umarmung begrüßt, Menschen hinter einer Absperrung zuwinkt und mit einem jungen Fan im Spider-Man-Anzug für ein Foto posiert. Der Brite wolle für den neuen Film „einfach mein Bestes“ geben wolle. „Hoffentlich mache ich alles richtig. Kein Druck.“