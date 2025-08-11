Von Auto erfasst: 66-jährige Fußgängerin nach Zusammenstoß in Lermoos verletzt

Lermoos – Montagvormittag, gegen 9.30 Uhr war ein 66-jähriger Deutscher mit seinem Wagen auf der Ehrwalder Straße von Lermoos kommend in Richtung Reutte unterwegs. Auf der Höhe einer dortigen Tankstelle im Gemeindegebiet von Lermoos betrat plötzlich eine 66-jährige Frau unmittelbar vor dem Wagen die Fahrbahn.

Dabei kam es zur Kollision, wobei die Frau unbestimmten Grades an der rechten Schulter und am rechten Bein verletzt wurde. Nach der notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie vom Notarzthubschrauber „RK2“ ins Krankenhaus nach Reutte geflogen. Die Ermittlungen laufen. (TT.com)