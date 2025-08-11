Ein Sommer ohne Brooklyn

Alle Beckhams verbringen ihren Sommer derzeit auf einer Yacht im Mittelmeer nahe Saint Tropez. Doch nicht alle wandeln über dasselbe Deck. Sohn Brooklyn distanziert sich immer weiter von seiner Familie.

Saint Tropez – Familie Beckham genoss jüngst einen gemeinsamen Urlaub unter der französischen Sonne. Auf Instagram postete Mama Victoria (51) Fotos, die die Familie beim Ballspielen und Kuscheln auf einer 18,5-Millionen-Euro-Yacht zeigte. Mit dabei waren Papa David (50), die Söhne Romeo (22) und Cruz (20) sowie Tochter Harper Seven (13).

Doch einer fehlte in der ausgelassenen Runde: Sohn Brooklyn (26). Dieser verbrachte seinen Urlaub getrennt vom Rest der Familie. Und zwar mit Ehefrau Nicola Peltz (30) und deren Familie auf einer anderen Super-Yacht, die rund 100 Millionen Euro gekostet haben soll. Die „Project X“ hat neun Luxuskajüten und kann zwölf Gäste sowie 28 Crew-Mitglieder beherbergen.

Damit schipperten sie übers Mittelmeer, zwischenzeitlich wäre es laut der Bild-Zeitung sogar fast zu einem Aufeinandertreffen gekommen: Nur zwei Tage hintereinander legten sie am selben Dock in Südfrankreich an.

Zwischen dem ältesten Sohn und dem Rest der Familie Beckham herrscht schon länger Funkstille. Alles soll 2022 bei der Hochzeit von Brooklyn und Nicola begonnen haben, bei der Victoria einen besonderen Tanzmoment des frisch verheirateten Paares gestört haben soll. Auch andere Zwischenfälle sorgten für schlechte Stimmung. Seitdem lassen sich die beiden so gut wie gar nicht mehr mit dem Rest der Familie blicken. (hapu)