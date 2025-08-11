19-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Lechaschau schwer verletzt

Lechaschau – Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 16.40 Uhr in Lechaschau. Dabei kollidierte ein 19-jähriger Motorradfahrer aus Österreich auf der Wängler Straße mit einem Traktor, der von einem 71-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Dillingen gesteuert wurde. Der Traktor samt Doppelschwader bog vom Ottilienweg auf die Wängler Straße ein, danach kam es im Kreuzungsbereich zur seitlichen Kollision. Der junge Motorradfahrer stürzte und erlitt schwere Oberschenkelverletzungen.