E-Scooter-Unfall in Schlitters: Bewusstloser Mann in Klinik nach Innsbruck geflogen

Schlitters – In Schlitters kam es am Montag zu einem bisher ungeklärten E-Scooter-Unfall. Wie die Polizei berichtet, stürzte ein 43-jähriger ungarischer Staatsbürger, der in Österreich lebt, um 15.50 Uhr mit seinem E-Scooter im Gewerbegebiet von Schlitters. Warum er die Kontrolle verlor, ist noch unklar. Der Mann blieb bewusstlos liegen.