Schwer gestürzt
E-Scooter-Unfall in Schlitters: Bewusstloser Mann in Klinik nach Innsbruck geflogen
Schlitters – In Schlitters kam es am Montag zu einem bisher ungeklärten E-Scooter-Unfall. Wie die Polizei berichtet, stürzte ein 43-jähriger ungarischer Staatsbürger, der in Österreich lebt, um 15.50 Uhr mit seinem E-Scooter im Gewerbegebiet von Schlitters. Warum er die Kontrolle verlor, ist noch unklar. Der Mann blieb bewusstlos liegen.
Aufmerksame Passanten alarmierten sofort die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt wurde der Verletzte mit dem Hubschrauber „Heli 4“ in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. (TT.com)