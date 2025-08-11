Bub aus Österreich bei Unfall in der Schweiz gestorben

Ein vierjähriger Bub aus Österreich ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall in der Schweizer Stadt St. Gallen tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen kollidierte ein 44-jähriger Deutscher in seinem Pkw mit dem Buben. Details zum Unfallhergang seien noch nicht bekannt, erklärte die Stadtpolizei auf APA-Anfrage. Ein Zeugenaufruf wurde gestartet. Der Bub war österreichischer Staatsbürger, wohnte aber laut den Behörden in St. Gallen.