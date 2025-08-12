ME/CFS - Schumann betont Dringlichkeit der Versorgung

Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) betont bei der Versorgung von Erkrankungen wie ME/CFS, Post Covid oder anderer postakuten Infektionssyndromen (PAIS) die Dringlichkeit der Forschung und Versorgung. Die Krankheit würde die Betroffenen "wirklich schwer belasten", sagte sie im APA-Interview. "Da muss man schauen, wie man jetzt die Wege heraus und die Lösungen und die beste Behandlungsmöglichkeit findet. Es geht hier darum, das ernst zu nehmen", so Schumann.

"Darum braucht es eine wissenschaftlich fundierte Bearbeitung und die Stellen, die da zuständig sind, dass man die so gut vernetzt, dass man sagt, wir greifen das Thema auf und finden Lösungen", so die Ministerin. Sie verwies auf die Beauftragung der Medizinischen Universität Wien zur Leitung des Nationalen Referenzzentrums für Postvirale Syndrome - darunter auch ME/CFS. Damit habe man "einen wichtigen Schritt gesetzt, um die Versorgung Betroffener in Österreich sicherzustellen. Das Zentrum bündelt aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und bietet gezielte Schulungen für medizinisches Fachpersonal an, um Wissen zu diesen komplexen Krankheitsbildern breit zu verankern".

Ein zentrales Ziel sei es, gemeinsam mit allen relevanten Akteurinnen und Akteuren einen einheitlichen Pfad für Patientinnen und Patienten zu entwickeln - "basierend auf internationalen Standards und aktuellen Forschungsergebnissen". "Dabei arbeiten wir auch daran, die Anzahl der Betroffenen besser zu erfassen und die vorhandenen Versorgungsangebote in Österreich systematisch zu erheben."

Wichtig sei, dass das Bundesministerium den Rahmen für eine bestmögliche Versorgung sicherstellt, "während die Umsetzung in enger Zusammenarbeit durch die Bundesländer und Sozialversicherung erfolgt." Gemeinsam wolle man die Versorgungssituation für Menschen mit postviralen Syndromen nachhaltig verbessern und ihnen mehr Unterstützung bieten."

Angesprochen auf eine Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch das Sozialministerium zur Frage der Versorgung der Betroffenen, in dem es laut einem Statement des Dachverbandes hieß, eine flächendeckende Versorgung für die Betroffenen sei gegeben, relativierte Schumann etwas: "Die Versorgung ist in vielen Bereichen bereits gut aufgestellt, aber es gibt sicherlich noch Verbesserungsmöglichkeiten, um dem tatsächlichen Bedarf umfassend gerecht zu werden."

Mit Blick auf Herausforderungen in der sozialen Unterstützung - etwa im Zusammenhang mit Begutachtungen durch die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) - sprach Schumann von "sensiblen Bereichen": "Es gibt hier bestimmte Herausforderungen, bei denen es wichtig ist, genau hinzuschauen, insbesondere wenn es um die Interpretation der Beschwerden im Kontext psychischer Belastungen geht."

Erst im Mai hatte eine gemeinsame Recherche von APA, ORF und der Rechercheplattform Dossier die oftmalige Nicht-Anerkennung der Erkrankungen von Patienten mit ME/CFS oder Post Covid bei der PVA aufgezeigt. Schwierigkeiten bringt das etwa bei der Beantragung von Berufsunfähigkeits- bzw. Invaliditätspension oder (des temporären) Rehagelds, ähnlich verhält es sich beim Pflegegeld.

Die Selbstverwaltung der Sozialversicherungsträger - wie etwa bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) - ist aus Sicht Schumanns kein Hindernis dafür, dass sich auch die Politik aktiv mit dem Thema befasst. "Es ist wichtig, genau hinzuschauen. Diese Krankheitsform und ihre weitreichenden Auswirkungen müssen ernst genommen werden. Es gilt, gemeinsam nach Lösungen zu suchen." Es brauche ein abgestimmtes, gemeinsames Vorgehen, um eine bestmögliche Versorgung für die Betroffenen sicherzustellen, so Schumann.

Mit Blick auf laufende Forschung unterstrich Schumann die Bedeutung einer "fundierten wissenschaftlichen Basis". Ziel müsse es sein, "Betroffene bestmöglich zu unterstützen und Wege aus der belastenden Situation aufzuzeigen".