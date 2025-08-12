Wanderer im Gschnitztal abgestürzt und tödlich verunglückt

Der Mann stieg alleine auf die Hammerspitze und stürzte ab. Nachdem sein Rucksack gefunden wurde, startete eine Suchaktion.

Ein Wanderer ist im Gschnitztal abgestürzt und konnte nur mehr tot aufgefunden werden. Er war offenbar alleine auf der 2641 Meter hohen Hammerspitze unterwegs, berichtet die Polizei. Am Montag fanden Alpinisten den Rucksack des Mannes, vom Wanderer selbst fehlte vorerst jede Spur. Sofort wurde ein Notruf abgesetzt.

Ein Suchflug mit dem Polizeihubschrauber wurde gestartet. Kurz nach 20 Uhr fand die Besatzung den leblosen Mann rund 150 bis 200 Meter unterhalb des Gipfels in einer steilen Rinne. Ein Rettungshubschrauber wurde nachalarmiert, der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Wanderers feststellen.

Bergung am Dienstag

Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit konnte der Leichnam am Montagabend nicht mehr geborgen werden. Die Bergung wird am Dienstag fortgesetzt.