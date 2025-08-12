- Überblick
Kommentar
Sparen, auch bei Beratungskosten
Kommentarvon Peter Nindler
Ohne Studien, Gutachten und externe Expertise funktioniert die Politik nicht mehr. Aber bei 1,9 Millionen Euro pro Jahr muss sich die schwarz-rote Landesregierung schon kritisch hinterfragen und mit dem Rotstift die Notbremse ziehen.
