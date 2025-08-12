Kommentar

Sparen, auch bei Beratungskosten

Peter Nindler

Kommentarvon Peter Nindler

Ohne Studien, Gutachten und externe Expertise funktioniert die Politik nicht mehr. Aber bei 1,9 Millionen Euro pro Jahr muss sich die schwarz-rote Landesregierung schon kritisch hinterfragen und mit dem Rotstift die Notbremse ziehen.