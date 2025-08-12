Beide Lenker verletzt

Auto im Brixental prallte frontal gegen Baum, Pkw in Lermoos stürzte 50 Meter ab

Der verletzte Lenker in Brixen im Thale wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen (Archivbild).
© Thomas Böhm

Der bewusstlose Verletzte in Brixen wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der alkoholisierte Lenker in Lermoos verweigerte nach der Erstversorgung weitere Hilfe.

Bei zwei Fahrzeugabstürzen am Montagabend wurden in Brixen im Thale und in Lermoos zwei Männer verletzt.

Wie die Polizei berichtet, verlor ein 46-jähriger Einheimischer kurz vor 19 Uhr in Brixen im Thale die Kontrolle über sein Auto und kam vom Lindenweg ab. Der Pkw fuhr rund 100 Meter über ein Feld abwärts und prallte dann frontal gegen einen Baum.

Anwohner hörten den Aufprall und setzten sofort einen Notruf ab. Der bewusstlose Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Das Auto wurde bei dem Unfall schwer beschädigt.

Auto 50 Meter abgestürzt

Rund eine Stunde später stürzte in Lermoos ein Pkw ab. Der 40-jährige Slowake war auf der Forststraße Grubigstein talwärts unterwegs, als er mit dem Auto auf rund 1700 Metern Seehöhe gegen einen Stein prallte. Der Wagen kam daraufhin vom Weg ab und stürzte rund 50 Meter in einen Latschenwald ab. Das Auto überschlug sich dabei mehrmals.

Der 40-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt, konnte sich aber selbstständig aus seinem Pkw befreien. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt des alarmierten Rettungshubschraubers verweigerte der Verunfallte jede weitere Untersuchung, berichtet die Polizei. Ein Alkomat-Test verlief positiv.

Das abgestürzte Auto wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Lermoos geborgen. Ein Hund, der sich beim Unfall im Wagen befand, konnte bislang nicht gefunden werden. (TT.com)

