Firmenauto kollidierte im Ötztal frontal mit Wohnwagen: Einheimischer und Urlauberin verletzt

Bei einer Kollision auf der Ötztalstraße bei Umhausen wurden am Montag eine Frau und ein Mann verletzt. Der 20-jährige Einheimische war mit einem Firmenauto kurz vor 18 Uhr talauswärts unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abkam. Er prallte mit dem Pkw gegen eine Mauer, wurde daraufhin zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert und krachte frontal gegen das entgegenkommende Wohnmobil.