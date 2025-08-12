Firmenauto kollidierte im Ötztal frontal mit Wohnwagen: Einheimischer und Urlauberin verletzt
Bei einer Kollision auf der Ötztalstraße bei Umhausen wurden am Montag eine Frau und ein Mann verletzt. Der 20-jährige Einheimische war mit einem Firmenauto kurz vor 18 Uhr talauswärts unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache von der Straße abkam. Er prallte mit dem Pkw gegen eine Mauer, wurde daraufhin zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert und krachte frontal gegen das entgegenkommende Wohnmobil.
Der 20-Jährige wurde laut Polizei am Knie verletzt, die 59-jährige Wohnwagenlenkerin aus Frankreich am Unterschenkel. Beide wurden mit der Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht. An den zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Ötztalstraße musste kurzfristig komplett gesperrt werden, später wurde der Verkehr wechselseitig angehalten. (TT.com)