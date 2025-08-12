Region gibt Kampf nicht auf
Zug abgefahren? Vorerst keine Aussicht auf Rückkehr von REX-Halt in Fritzens-Wattens
Seit dem Fahrplanwechsel 2023/24 bleiben in Fritzens-Wattens nur noch S-Bahnen stehen – daran dürfte auch der aufwendig gestaltete neue Bahnhof vorerst nichts ändern.
© Michael Domanig
Obwohl der Bahnhof Fritzens-Wattens durch den planmäßig verlaufenden Neubau massiv aufgewertet wird, schaut es in Sachen Taktverdichtung weiterhin schlecht aus: Die Standortgemeinden kämpfen um die Rückkehr eines REX-Halts – doch laut ÖBB und Verkehrsverbund ist das betrieblich nicht möglich.