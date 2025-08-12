Freundschaftsspiel des Jahres
Anreise, Parkplätze und TV: Was Fans vor dem WSG-Spiel gegen Real wissen müssen
Selfies mit WSG-Stürmer Lukas Hinterseer gabs am Wochenende im Tivoli. Auch beim heutigen Spiel sollen die Fans auf den Tribünen bleiben.
© gepa/Schönherr
Auch am Dienstag wird das Tivoli bis auf den letzten Platz ausverkauft sein. Von den Organisatoren gibt es vor dem Gastspiel von Real Madrid bei der WSG Tirol einen Appell an die Fans. Wer keine Karte ergattert hat, kann zu Hause live dabei sein.