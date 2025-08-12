Auto in St. Johann landete in Garten: 78-jähriger Lenker wiederbelebt
Ein 78-jähriger Mann landete am Sonntag in St. Johann in Tirol mit seinem Auto in einem Garten. Der reglose Mann konnte wiederbelebt werden.
Zu dem Unfall war es gegen 15.30 Uhr gekommen. Der Autolenker kam aus unbekannter Ursache von einer Straße ab, durchbrach einen Zaun samt Hecke und kam in einem Garten zum Stillstand. Ein Passant (32), der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, bemerkte den Mann reglos am Fahrersitz.
In kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht
Er leistete sofort Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. „Durch die schnelle Reaktion des 32-Jährigen und das rasche Einschreiten der Rettungskräfte konnte der Lenker erfolgreich wiederbelebt werden“, berichtet die Polizei.
Die Feuerwehr musste den Gartenzaun mit einem Bolzenschneider öffnen, um den Schwerverletzten bergen und in den Rettungswagen bringen zu können. Er wurde in kritischem Zustand ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Das Unfallauto wurde von einem Abschleppunternehmen aus dem Garten gehoben. (TT.com)