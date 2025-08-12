Auto in St. Johann landete in Garten: 78-jähriger Lenker wiederbelebt

Ein 78-jähriger Mann landete am Sonntag in St. Johann in Tirol mit seinem Auto in einem Garten. Der reglose Mann konnte wiederbelebt werden.

Zu dem Unfall war es gegen 15.30 Uhr gekommen. Der Autolenker kam aus unbekannter Ursache von einer Straße ab, durchbrach einen Zaun samt Hecke und kam in einem Garten zum Stillstand. Ein Passant (32), der zufällig an der Unfallstelle vorbeikam, bemerkte den Mann reglos am Fahrersitz.

In kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht

Er leistete sofort Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab. „Durch die schnelle Reaktion des 32-Jährigen und das rasche Einschreiten der Rettungskräfte konnte der Lenker erfolgreich wiederbelebt werden“, berichtet die Polizei.