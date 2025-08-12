Zweite Tochter
Kleine Theresa ist da: Fünffach-Weltmeister lüftete süßes Baby-Geheimnis
Um den Skisprung-Nachwuchs muss man sich keine Sorgen machen. Zuletzt gab ÖSV-Adler Stefan Kraft die anstehende Geburt seines ersten Kindes bekannt, sein deutscher Konkurrent Karl Geiger wurde unterdessen bereits zum zweiten Mal Vater.
„Vor einigen Tagen durften wir unsere kleine Theresa Willkommen heißen“, schrieb der 32-jährige DSV-Star auf Instagram. Bereits im Winter 2020 erblickte Tochter Luisa das Licht der Welt.
Für den dreifachen Olympiamedaillengewinner und fünffachen Weltmeister ist das vor den anstehenden Winterspielen in Italien 2026 sicher eine süße Zusatzmotivation. (TT.com)
Kleines Wunder