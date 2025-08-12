Achtjähriger nach schwerem Autounfall in Niederösterreich gestorben

Ein Achtjähriger ist am späten Montagabend nach einem Pkw-Zusammenstoß nahe der Donaubrücke in Engelhartstetten (Bezirk Gänserndorf) gestorben. Die beiden Lenker – ein Rumäne mit Wohnsitz in Norwegen und eine Burgenländerin – sowie zwei Insassen im Alter von elf und 15 Jahren wurden verletzt, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ stand im Einsatz, berichtete Andreas Zenker vom Roten Kreuz Niederösterreich.

Entgegenkommendes Auto übersehen

Der 40-jährige Rumäne war mit seinen drei Kindern auf der Bernstein Straße (B49) unterwegs gewesen. Der Lenker hatte Polizeiangaben zufolge kurz vor 21.30 Uhr beim Abbiegen auf die Landesstraße 8 aus vorerst unbekannter Ursache das entgegenkommende Auto einer 21-Jährigen aus dem Bezirk Neusiedl am See übersehen.

Es kam zu einer Kollision. Der Achtjährige war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden, berichtete die Polizei. Reanimationsversuche bei dem Achtjährigen blieben erfolglos, der Bub erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Zweistündige Straßensperre