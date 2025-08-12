Mut zur Feige
Feigenfieber in Tirol: Die süße Revolution der Hobbygärtner
Manfred Jordan erfreut sich an seinem Feigenbaum in Kematen. Seinen Mut, auf die mediterrane Pflanze zu setzen, dankt ihm der Baum mit vielen süßen Früchten.
Neben den klassischen Früchten erfreut sich die Feige größter Beliebtheit. Durch den Klimawandel wachsen die mediterranen Bäume und Sträucher problemlos hierzulande. Wer auf die richtige Sorte setzt und einen guten Standort im Garten hat, kann sogar zweimal im Jahr ernten.