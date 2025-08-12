449 PS stark: DAKA nimmt ersten vollelektrischen Lkw in Betrieb

Der E-Lkw des Tiroler Entsorgungsunternehmen kann bis zu 500 Kilometer weit fahren, ehe er wieder geladen werden muss. Der Strom kommt aus der hauseigenen Photovoltaikanlage.

Schwaz – Was sofort auffällt: Der orange Lkw ist kaum zu hören. Denn er läuft mit Strom. Das Entsorgungsunternehmen DAKA hat seinen ersten vollelektrischen Lkw in Betrieb genommen. Das Fahrzeug ist mit seinem Spezialaufbau für den täglichen Einsatz mit Kipp- und Schubboden konzipiert. Es handelt sich um den ersten vollelektrischen Lkw seiner Art von MAN in ganz Österreich, teilte DAKA mit.

Die Batteriekapaziät liegt bei 534 kWh aufgeteilt auf sechs Batteriepacks. Damit kann er bis zu 500 Kilometer weit fahren. Die tatsächlich Reichweite hängt unter anderem von der Beladung und der Topografie der gefahrenen Strecke ab. Der Elektromotor hat eine Leistung von 449 PS (330 kW).

Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage

Eineinhalb Stunden dauert es, bis die Batterie wieder voll aufgeladen ist. Der Strom dafür wird mit der eigenen Photovoltaikanlage produziert. Die sogenannte Rekuperation wandelt zudem die Bremsenergie in Strom um und speist diesen zurück in die Batterie. So werde die Energieeffizienz verbessert und das Bremssystem entlastet, heißt es in der Aussendung.