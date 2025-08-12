Bereit fürs Frequency: Die ultimative Checkliste für Festival-Gänger und Camper

Gummistiefel, Feuchttücher, Powerbank und vieles mehr: Um das Festival in vollen Zügen genießen zu können, sollte man dem eigenen Reisegepäck ein wenig Aufmerksamkeit schenken.

Diese Woche startet das Frequency Festival in St. Pölten und auch Tausende junge und jungebliebene Tirolerinnen und Tiroler dürften wieder auf das Festivalgelände pilgern, um ihren Lieblingsbands zu lauschen und eine unbeschwerte Zeit zu genießen.

Damit der Besuch wirklich unbeschwert wird, sollte man dem eigenen Reisegepäck ein wenig Aufmerksamkeit schenken – und sei es kurz vor der Abreise, um alles noch einmal zu kontrollieren. Denn nichts ist lästiger, als am Ende komplett durchnässt im dunklen Zelt zu sitzen und nicht mal mehr das Handy verwenden zu können, weil der Akku leer ist.

Was man unbedingt braucht, wenn man mit Zehntausenden anderen Musikfans im Freien campiert – und was zusätzlich ganz praktisch ist:

+++ CHECKLISTE: DAS BRAUCHT MAN UNBEDINGT +++