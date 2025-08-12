Mayrhofen stand im Zeichen der Tradition: Schützen, wohin man auch schaute
Mit über 1300 Schützen, festlicher Musik, Fahnenabordnungen und zahlreichen Ehrengästen wurde das 25. Regimentstreffen des Schützenregiments Zillertal in Mayrhofen groß gefeiert.
Mayrhofen – Mayrhofen war am vergangenen Wochenende Schauplatz des Regimentstreffens der Schützen im Zillertal. Die Teilnehmer aus dem gesamten Land zeigten eindrucksvoll gelebtes Brauchtum. Das Festwochenende vom 8. bis 10. August stand ganz im Zeichen von Tradition, Musik und Gemeinschaft. Der Festakt mit Feldmesse, Defilierung und großem Umzug wurde von tausenden Besuchern begeistert verfolgt. Auch das traditionelle Schützenwaldfest am Waldfestplatz war ein Erfolg.
Tirols Landeshauptmann Anton Mattle und Mayrhofens Bürgermeister Hans Jörg Moigg zählten zu den prominenten Gästen. Die Teilnehmer marschierten im Rahmen eines Sternmarsches durch das Ortszentrum zum Festplatz.
