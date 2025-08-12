Mayrhofen stand im Zeichen der Tradition: Schützen, wohin man auch schaute

Mayrhofen – Mayrhofen war am vergangenen Wochenende Schauplatz des Regimentstreffens der Schützen im Zillertal. Die Teilnehmer aus dem gesamten Land zeigten eindrucksvoll gelebtes Brauchtum. Das Festwochenende vom 8. bis 10. August stand ganz im Zeichen von Tradition, Musik und Gemeinschaft. Der Festakt mit Feldmesse, Defilierung und großem Umzug wurde von tausenden Besuchern begeistert verfolgt. Auch das traditionelle Schützenwaldfest am Waldfestplatz war ein Erfolg.