Europäisches Forum Alpbach
„Hotspot Alpen“: Diskussion über Auswirkungen des Klimawandels in Tirol
Das Setting der „Brown Bag Lunches“: Im Vorjahr war dort etwa der ehemalige EU-Kommisionpräsident José Manuel Barroso zu Gast.
© EFA/Marko Risovic
Das Europäische Forum Alpbach bietet heuer zahlreiche Möglichkeiten zur kostenlosen Teilnahme für Interessierte. Etwa bei einer Diskussion unter Moderation der TT-Chefredakteure. Für AnrainerInnen gibt‘s darüber hinaus 95 Prozent Ermäßigung auf das gesamte Forum.