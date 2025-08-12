Trailrunning in Hochfügen: Über 350 Läufer aus 16 Nationen beim Hightrails Festival

Das Zillertal wurde Sonntag zum Mekka für Trailrunning-Enthusiasten. Beim Hochfügen Hightrails Festival gingen mehr als 350 Läuferinnen und Läufer aus 16 Nationen an den Start. Der Zillertaler Andi Rieder wurde Dritter.

Fügenberg - Das Hochfügen Hightrails Festival bot mit zwei unterschiedlichen Bewerben sowohl für ambitionierte Athleten als auch für Einsteiger die passende Herausforderung. Während der HightrailRun die Teilnehmer auf den Gilfert führte, konnten beim fünk Kilometer langen FunRun weniger erfahrene Läufer die blühenden Almwiesen genießen.

Im Hauptbewerb, dem HightrailRun (17,7 km & 1.250 hm), lieferten sich die Favoriten spannende Duelle. Bei den Herren sicherte sich der Franzose Mathieu Delpeuch in einer beeindruckenden Zeit von 1 Stunde und 39 Minuten den Sieg. Auf den Plätzen folgten der Deutsche Moritz auf der Heide und der Zillertaler Andi Rieder auf Rang 3 mit einer Zeit von 1 Stunde und 42 Minuten. In der Damenwertung triumphierte die Deutsche Maike Drieb Schoen mit einer Zeit von 2 Stunden und 6 Minuten vor ihren Landsfrauen Beliana Hilbert und Anna Schmidt. Alle Ergebnisse sind zu finden unter https://my.raceresult.com/317312/results

Sieger Mathieu Delpeuch auf der Gilfert-Runde. © Hochfügen Hightrails Festival

Die Hightrails Festival Siegerin Maike Drieb Schoen in Hochfügen in Action. © Hochfügen Hightrails Festival

60 km ausgeschilderte Trailrunning-Strecken

Die Region Hochfügen-Spieljoch präsentierte sich bei Kaiserwetter einmal mehr als Geheimtipp für Berglauf-Begeisterte. Mit fünf neu entwickelten und ausgeschilderten Strecken, die insgesamt 60 Kilometer umfassen, bietet die Ferienregion Fügen-Kaltenbach im Zillertal ideale Bedingungen für den aufstrebenden Sport.

Besonders erfreulich: Das Hochfügen Hightrails Festival wurde erneut als Green Event Tirol zertifiziert. Die Veranstaltung erfüllt strenge Nachhaltigkeitskriterien und setzt damit ein wichtiges Zeichen für einen bewussten Umgang mit der Natur im Bergsport.