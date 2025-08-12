Vater und Sohn bei Bergtour in den Ötztaler Alpen tödlich verunglückt

Die beiden Männer stürzten beim Abstieg auf der Südtiroler Seite des Hochfirsts ab. Sie konnten nach einer großen Suchaktion nur mehr tot geborgen werden.

Ein tragisches Unglück hat sich am Montag auf der Südtiroler Seite der Ötztaler Alpen ereignet. Ein Vater (67) und sein Sohn (25) stürzten bei einer Bergtour ab und wurden tödlich verletzt. Das berichtet das Nachrichtenportal stol.it.

Die beiden Südtiroler hatten ersten Informationen zufolge den Hochfirst (3403 Meter) an der Grenze zwischen Süd- und Nordtirol erklommen. Beim Abstieg dürften die Männer unterhalb des Rauhjochs auf 2600 Metern Seehöhe rund 50 Meter abgestürzt sein.

Suche in der Nacht

Als die beiden am Montagabend nicht nach Hause zurückkehrten und auch telefonisch nicht erreichbar waren, wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. In der Nacht auf Dienstag wurden die Vermissten schließlich tot aufgefunden. Für sie kam jede Hilfe zu spät.