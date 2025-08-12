US-Amerikanerin bei Unfall mit E-Bike in Ischgl schwer verletzt

Weil sie bergab in einer Kurve die Kontrolle verlor, stürzte die Radfahrerin und zog sich schwere Verletzungen zu. Auch in Mayrhofen hat sich eine Frau bei einem Radunfall verletzt.

Ischgl – Am Dienstagvormittag gegen 9.30 Uhr fuhr eine 27-jährige US-Amerikanerin in Ischgl mit einem E-Bike auf einer Bergstraße von der Idalp kommend talwärts. In einer Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu.

Waldarbeiter, die zufällig in der Nähe waren, leisteten Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Die Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber geborgen und ins Krankenhaus Zams geflogen.

Zweiter Fahrradunfall in Mayrhofen