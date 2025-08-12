Brisante Wendung
Schwerer Vorwurf: Krabbelstube in Kirchberg ist jetzt Fall für Ermittlungsbehörde
Die Betreuung der Kleinkinder in Kirchberg und Feiberbrunn sorgt derzeit für Aufregung. Gegen den Betreiber der Krabbelstuben in den Orten ermittelt die Staatsanwaltschaft.
© HARALD SCHNEIDER
Die Aufregung um die KAPA Kinderstuben in Kirchberg und Fieberbrunn reißt nicht ab. Das Land verlangt Förderrückzahlungen und gegen die Verantwortlichen laufen Ermittlungen. Geschäftsführer Waltl räumt Fehler ein, diese seien aber längst bereinigt.