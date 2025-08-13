Sternschnuppen-Nächte
Gute Chancen bis 24. August: Wann und wo man die Perseiden in Tirol am besten sieht
Astronom Norbert Span gelang vor ein paar Jahren ein besonders beeindruckender Schnappschuss der Perseiden am Faltengartenköpfle in den Stubaier Alpen.
© Markus Dertnig
Am Höhepunkt des Perseiden-Stroms in der Nacht auf Mittwoch konnten besonders viele Sternschnuppen beobachtet werden. Zu sehen ist das Himmelsspektakel noch bis 24. August. Wir haben uns angeschaut, wann und wo die beste Gelegenheit ist, das Phänomen bestaunen zu können.