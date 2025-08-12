Höhepunkt in der Nacht auf Mittwoch: Wann und wo man die Perseiden in Tirol am besten sieht

Bis zu 100 Sternschnuppen können am Höhepunkt des Perseiden-Stroms in der Nacht auf Mittwoch beobachtet werden. Der Vollmond vom vergangenen Samstag erschwert die Bedingungen allerdings. Wir haben uns angeschaut, wann und wo die beste Gelegenheit ist, das Phänomen bestaunen zu können.