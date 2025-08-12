In Schlangenlinien unterwegs: Betrunkener ohne Führerschein auf A12 gestoppt
Am Dienstagnachmittag wurde ein 53-jähriger Bosnier auf der Inntalautobahn in Fahrtrichtung Kufstein von der Autobahnpolizei gestoppt. Der Mann war ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss unterwegs. Er wird nun angezeigt.
Am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr kam es zu einer Alarmierung der Autobahnpolizeiinspektion Wiesing. Andere Verkehrsteilnehmer meldeten einen Autofahrer auf der Inntalautobahn (A12) in Fahrtrichtung Kufstein, der in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten reagierten schnell und konnten den Mann beim Autobahnparkplatz Münster-Süd anhalten und kontrollieren.
Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer, ein 53-jähriger Bosnier, keinen gültigen Führerschein besaß. Zudem schlug ein Alkotest positiv aus. Dem Mann wurde vor Ort die Weiterfahrt untersagt. Er wird bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt. (TT.com)