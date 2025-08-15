Drei Verletzte nach Kollision in Telfs, Polizei bittet um Hinweise

Telfs – Am Dienstag gegen 11.30 Uhr war ein 85-jähriger Österreicher mit seinem Wagen in Telfs auf der Saglstraße unterwegs, als er einen Mopedlenker überholte wollte. Dabei geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Pkw zusammen, der von einer 29-jährigen Österreicherin gelenkt wurde.

Durch den Zusammenstoß erlitten der 85-jährige Fahrer und seine 81-jährige Ehefrau, die auf dem Beifahrersitz saß, Verletzungen unbestimmten Grades. Die 29-Jährige wurde zur Untersuchung in die Klinik Innsbruck eingeliefert.