Kollision bei Überholmanöver: Drei Verletzte bei Unfall in Telfs

Telfs – Am Dienstag gegen 11.30 Uhr war ein 85-jähriger Österreicher mit seinem Wagen in Telfs auf der Saglstraße unterwegs, als er einen Mopedlenker überholte wollte. Dabei geriet der Mann auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem Pkw zusammen, der von einer 29-jährigen Österreicherin gelenkt wurde.