Ins Krankenhaus gebracht
Drei Verletzte nach Verkehrsunfall auf Kauner Straße
Prutz – Am 12. August kurz nach 10 Uhr, kam es in Prutz zu einem Verkehrsunfall, als ein 62-jähriger Deutscher mit seinem Wagen von der Kauner Straße in die Kaunertalstraße einbog. Dabei kollidierte er mit einem Motorrad, das von einem 46-jährigen Deutschen gelenkt wurde.
Bei dem Zusammenstoß wurden der Motorradfahrer und seine 44-jährige Beifahrerin sowie die 55-jährige Beifahrerin im Wagen verletzt. Nach der Erstversorgung wurden die Verletzten ins Krankenhaus Zams gebracht, wobei der Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. (TT.com)