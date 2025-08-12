Sieben Jahre alter Bub verletzt sich in Ellmau beim Trampolinspringen

Ellmau – Am Dienstagnachmittag wurde in Ellmau die Rettung alarmiert. Gegen 14 Uhr verletzte sich ein siebenjähriger italienischer Bub beim Trampolinspringen am linken Bein. Die gerufenen Rettungskräfte waren schnell vor Ort und versorgten den Bub am Unfallort. Anschließend wurde er ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.