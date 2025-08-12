In Klinik gebracht
Sieben Jahre alter Bub verletzt sich in Ellmau beim Trampolinspringen
Ellmau – Am Dienstagnachmittag wurde in Ellmau die Rettung alarmiert. Gegen 14 Uhr verletzte sich ein siebenjähriger italienischer Bub beim Trampolinspringen am linken Bein. Die gerufenen Rettungskräfte waren schnell vor Ort und versorgten den Bub am Unfallort. Anschließend wurde er ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.
Nach einer ambulanten Behandlung konnte das Kind mit seinen Eltern die Klinik bereits kurz darauf wieder verlassen. Nähere Ermittlungen zum Unfallhergang laufen. (TT.com)