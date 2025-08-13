- Überblick
Kommentar
Aller Schulanfang ist teuer
Kommentarvon Liane Pircher
Lesen, Schreiben, Rechnen lernen mag auf den ersten Blick in Österreich gratis sein. In Zeiten der Teuerung müssen Eltern aber immer tiefer in die Geldtasche greifen, wenn es um die Schule geht. Das Material liegt schon bereit.
