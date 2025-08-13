Kommentar

Aller Schulanfang ist teuer

Liane Pircher

Liane Pircher

Lesen, Schreiben, Rechnen lernen mag auf den ersten Blick in Österreich gratis sein. In Zeiten der Teuerung müssen Eltern aber immer tiefer in die Geldtasche greifen, wenn es um die Schule geht. Das Material liegt schon bereit.