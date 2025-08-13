Kein Fremdverschulden an Tod
Wegen Mordes Verurteilter erlag in Zelle einem natürlichen Tod
Der einst zum Mord am Völser Vizebürgermeister Walter Kathrein Geständige war Ende April tot in seiner Zelle aufgefunden worden.
Nachdem ein erstinstanzlich wegen Mordes verurteilter Völser Ende April tot in seiner Zelle aufgefunden worden war, wurde ein toxikologisches Gutachten eingeholt und Ermittlungen gegen die Justizanstalt Innsbruck geführt. Die Staatsanwaltschaft Feldkirch bestätigte der TT nun die Einstellung des Verfahrens.