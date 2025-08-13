Neunjähriger prallte in Kufstein mit Rad gegen überholendes Moped

In Kufstein kam es am Dienstagabend zum Zusammenstoß zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und dem Moped eines Jugendlichen. Der neunjährige Bub fuhr laut Polizei gegen 18.40 Uhr mit dem Fahrrad vor seiner Mutter entlang der Kaiserbergstraße stadtauswärts und wollte auf Höhe der Hausnummer 33 nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit wollte ein nachkommender 16-jähriger Mopedfahrer die Mutter und den Buben überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß des Kindes mit dem Mopedfahrer.